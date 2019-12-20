HABER /  SPOR

Sivasspor’un Gençlerbirliği kafilesi belli oldu: 4 isim kadroda yok

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare.”

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan Gençlerbirliği DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00’da başlayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
5 babayiğit ve Mustafa Varank! Gündeme oturan yerli otomobil pozu
Ölü kişileri muayene edip SGK'yı 1 milyon lira zarara uğrattılar
Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı! Bakın telefonundan neler çıktı
Galatasaray'da 4 futbolcu Göztepe maçında yok
2020 asgari ücreti ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama
Ruam hastalığı nedir insanlara da geçiyor Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
Daniel Sturridge'den 5 gol 5 asist
Türkiye’ye 68 kilogramlık gök taşı düştü!
Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF güz dönemi sınav sonuçları
Ryan Babel'den 'FIFA'ya şikayet etti' iddiasına yanıt
Asgari ücret belli oldu mu 2020 sendikalar son haberi verdi
Yorumlar