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Galatasaray UEFA gelirlerinde rakiplerini solladı

UEFA geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların turnuva gelirlerini açıkladı.

UEFA geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettiği turnuva gelirlerini resmi internet sitesinden paylaştı.

2018-19 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un geçen sezon kasasına koyduğu ücret belli oldu.

Galatasaray açık ara önde
Galatasaray rakiplerinin önünde Son iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek Türk takımı konumundaki Galatasaray'ın turnuvadan elde ettiği gelir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan rakiplerinin açık ara önünde yer aldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre Galatasaray, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarından toplam 30.7 milyon euro'luk gelir elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk kulüplerinden Fenerbahçe 9.55 milyon euro, Beşiktaş 8.36 milyon euro, Akhisarspor ise 5.46 milyon euro'luk gelir elde etti.

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