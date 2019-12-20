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Hüseyin Üneş: Öncelikli hedefimiz Süper Lig

İhlas Haber Ajansı

BB Erzurumspor'ın, Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşlemesi ile ilgili olarak BB Erzurumspor Başkan Hüseyin Üneş açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Eğitim ve Kamp Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor’da Başkan Hüseyin Üneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig”

Turun hayırlı olmasını dileyen Üneş, “Biz BB Erzurumspor olarak 3. turda turnuvaya dahil olduk. Önce Edirne’yi eledik. Daha sonra evimizde Bodrumspor’u eledik. Dün de 5. turda Bursaspor’u geçerek bugün Beşiktaş ile eşleştik. Ben Beşiktaş’a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olacak karşılıklı. Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig’e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu.

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