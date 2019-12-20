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Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı

VAN'da, polis ekiplerinin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı denetimlerde, şüpheli haraketleriyle dikkat çeken A.K.'nin üstü ve valizi arandı. Aramada, valizde eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimlerde, yolcu olduğu belirlenen ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.K.'nin üzeri ve yanındaki valizi arandı.

Aramada, valizde eşyaların içerisine gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K, emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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