Soylu 'DEAŞ oteli değiliz' demişti! 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz" açıklaması sonrası sınır dışı etme işlemleri hız kazandı. İçişleri Bakanlığı'nca 46'sı Avrupalı, biri ABD vatandaşı olmak üzere toplam 110 yabancı terörist ülkelerine gönderildi.

Yabancı teröristlerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda, 11 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, 1 Danimarkalı, 1 ABD'li, 1 Yunanistanlı, 1 İrlandalı, 1 Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere toplam 110 YTS Türkiye'den sınır dışı edildi.

849 terörist kaldı

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

Suriye'de yakalanan teröristlerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu belirtildi.