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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz" açıklamasıyla ABD'ye tepki gösterdi.

Türkiye, ABD Kongresi'nin bütçe belirleme sürecinde kabul edilen tahsilatlar yasa tasarılarına tepki gösterdi.

Kongre'nin bütçe görüşmelerinde Türkiye'ye yönelik yaptırım yasa tasarılarının onaylanması üzerine Aksoy, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimizi tahrip ediyor"

2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür.

ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.

"İtibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmekte"

ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik’ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir.

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