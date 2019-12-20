2020 asgari ücreti için sendikaların aldığı karar açıklandı

2020 yılı asgari ücret zam oranının ne olacağı merak ediliyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yeni asgari ücrete dair aldıkları karar açıklandı. Sendikalar 2020 asgari ücret talebini 2 bin 578 olarak belirledi.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere bugün Türk-İş genel merkezinde bir araya geldi.

Asgari Ücret Komisyonu 3. toplasını geçen hafta yaptı. 7 milyon çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret Aralık ayının son haftasında açıklanacak. Asgari ücretin belirleneceği kritik hafta öncesinde 3 sendika buluştu.

Sendikaların 2020 asgari ücret talebi 2 bin 578

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için açıklama yaptı. 3 sendika 2020 yılı asgari ücreti için ortak bir karar aldı ve agari ücret talebini 2 bin 578 olarak belirledi.