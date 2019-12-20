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Arda Turan 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'la her konuda anlaşan Arda Turan, devre arasında parçalı formayı 9 yıl aradan sonra yeniden sırtına geçirecek.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim’in elini öperek özür dileyen ve aradaki buzları eriten Arda Turan, Sarı-Kırmızılı formaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor.

2.5 yıllık sözleşme imzalanacak
Kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Joker gözüyle bakılıyor
2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir’de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor. Oyuncu için bonservis ödenmeyecek.

10 numara ve kanatlarda oynayacak
Teknik direktör Fatih Terim’in, Arda Turan’ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda’ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.

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