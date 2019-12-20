Ahmet Hakan'ın Selçuk Bayraktar yazısı konuşuluyor

CHP’li Özgür Özel’in “bir damat SİHA üretecek” sözleriyle hedef aldığı Selçuk Bayraktar'ı kaleme alan Ahmet Hakan, Bayraktar'ın Türk gençliğine "biz de yapabiliriz" duygusunu verdiğini yazdı, Özel'i toplumun gerisine düşmekle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damatlarını eleştirirken Selçuk Bayraktar'ı da hedef aldı.

Özel'in İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın eleştirmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ahmet Hakan da bu isimlerden birisiydi. "Selçuk Bayraktar neyi temsil ediyor?" başlıklı yazısında yazar, bu soruya yanıt verdi.

"Türkiye’nin gıpta ile izleyen olmaktan çıkıp gıpta ile izlenen hale gelişini temsil ediyor"

ŞU iki şeyi temsil ediyor:

- BİR: Türk milletine “Başardık” duygusunu veriyor. Türk gençliğine ise “Biz de yapabiliriz” duygusunu veriyor. Yani komplekslerden arınmayı, “Başkaları yapar, biz yapamayız” anlayışını yıkmayı temsil ediyor.

- İKİ: Türkiye, ilk kez gelişmiş bir teknolojik ürüne imza atıyor Bayraktar sayesinde. Üstelik savunma sanayisi gibi çok stratejik bir alanda... İşte bu nedenle, Türkiye’nin gıpta ile izleyen olmaktan çıkıp gıpta ile izlenen hale gelişini temsil ediyor.

Durum böyle olduğu halde... CHP’li Özgür Özel’in Meclis’te yaptığı bir konuşmada... Selçuk Bayraktar’ı “damat” parantezine alarak yıpratma çabası içine girmesi çok büyük talihsizlik.

Oysa Özgür Özel, Selçuk Bayraktar’ı ve altına imza attığı atılımları.. Mesela İlker Başbuğ’a sorsa... Selçuk Bayraktar’ı öyle bir paranteze almaktan hicap duyabilirdi. Dikkat ettim, inceledim, araştırdım, gözlemledim:

Selçuk Bayraktar denilince...

İster iktidar yanlısı olsun, ister iktidar karşıtı olsun, toplumun tüm kesimlerinden işitilen genel olarak derin bir takdir duygusudur. Selçuk Bayraktar’ı “damat” parantezine alarak küçümseyip önemsizleştirmek... Toplumun gerisine düşmekten başka bir şey değil. Özgür Özel’e pek yakışmadı gibi...