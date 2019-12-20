HABER /  GÜNCEL

20 Aralık evde bakım parası yatan iller TC ile sorgula

Evinde engelli ve hasta bakan vatandaşlara devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 20 aralık ayınında hangi illerde yattı? 20 aralık pazartesi günü toplam 40 ilde evde bakım maaşları yattı. Zonguldak, Denizli, İstanbul, Şanlıurfa ve diğer iller yeni listede.

20 Aralık evde bakım maaşı yatan iller belli oldu toplam 40 ilde evde bakım paraları yattı. Evinde engelli hastalara bakan vatandaşlara devlet tarafından her ay bin 315 lira ödeniyor. Aralık ayı evde bakım parası olarak da bilinen engelli evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ay da hesaplara yatmaya başladı. Peki, 20 Aralık engelli evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 20 Aralık evde bakım parası yatan iller bilgisi

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak:  Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Çiğli'de polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu
Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine oturdu! 20 Aralık dolarda son durum
Diyarbakır'da HDP'li Belediye Başkanı ve meclis üyelerine terör gözaltısı
Hilmi Özkök'ten rapor tepkisi! Tutarsız kendini beğenmiş
Fenerbahçe'yle Galatasaray Milanlı Rodriguez için kapışıyor
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu üst rütbeli komutanlar da var
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi
FETÖ'ye büyük darbe! TSK’da toplam 18 bin ihraç
Fenerbahçe'ye Nico Gaitan önerisi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonu başlatıldı
Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti
Selin Ciğerci'nin erkek hali şaşırttı eşi Gökhan Çıra ile asker arkadaşı mı?
Yorumlar