Fenerbahçe'ye Nico Gaitan önerisi

Ocak ayında takıma direkt katkı sağlayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere bu kez dünyaca ünlü bir isim önerildi.

Ocak ayında takıma direkt katkı sağlayacak nokta transferler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'ye bu kez dünyaca ünlü bir isim önerildi.

Menajerlerin ABD'de Chicago Fire forması giyen Nico Gaitan'ı Kanarya'ya teklif ettiği öğrenildi. İyi bir sezon geçirdiği kulübüyle 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun 1 milyon euro da imza parası talebi olduğu ifade edildi.

İsmini Boca Juniors'ta duyurdu

Profesyonel kariyerine başladığı Boca Juniors'ta ismini duyuran Arjantinli futbolcu, sırasıyla Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve son olarak Chicago Fire formaları giydi.

10 numara pozisyonunda oynuyor

10 numara pozisyonunda oynayan ve kanatlarda da görev yapabilen Gaitan, teknik kapasitesiyle öne çıkarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.





İmza parası ödemek istemiyor

Fenerbahçe'nin 1 milyon euro imza parasını ödemek istemediği de vurgulanırken, kısa sürede somut adımların atılması bekleniyor.

25 milyon Euro'ya Madrid'in yolunu tuttu

Boca Juniors'tan 8.5 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer olan Gaitan, 2016'da da 25 milyon euro bonservis ile Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Arjantinli, 2018'de ise 5.5 milyon euro'yla Çin ekibi Yifang'a imza attı. Boca, Benfica ve A.Madrid formaları giyen Gaitan, kısa süreli bir Çin macerasının ardından Chicago Fire'a gitti.

M.United'ın oyuncuya ciddi ilgisi var. Bununla birlikte Boca'da eski futbolcusunu kadrosuna katmak için çaba gösteriyor.