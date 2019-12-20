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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nın son dakika haberine göre Şırnak ve Hakkari illerinde Kıran-9 ve Kıran- 10 operasyonu çok sayıda personel katılımıyla başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Bu kapsamda Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, 84 operasyonel tim görev aldı.

Hakkari'de Kıran-10

Hakkari'de yine aynı amaçla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı.

Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel, 48 operasyonel tim görev aldı. 

KIRAN9

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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