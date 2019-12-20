Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Al Ittihad kesenin ağzını açtı

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı Belhanda'yı renklerine bağlayabilmek için Galatasaray'a teklifini dün sundu.

Younes Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir. Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı Belhanda'yı renklerine bağlayabilmek için Galatasaray'a teklifini dün sundu.

Al Ittihad kesenin ağzını açtı

Takvim'in haberine göre; Al Ittihad takımının daha önce de yakından ilgilendiği Belhanda için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Belhanda'nın da taraftarların sık sık tepki göstermesi nedeniyle ayrılmak istediği belirlendi.

Gitmeyi göze aldı

Kariyerinde 423 maça çıkan ve 61 gol atıp 67 asist yapan Belhanda, Galatasaray'da 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Belhanda, yaşadığı problemler nedeniyle gitmeyi göze aldı. Belhanda Galatasaray'da 3. sezonunu yaşıyor. Faslı futbolcu toplam 118 resmi maça çıkarken 12 gol, 18 asist yapmayı başardı.



