İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu üst rütbeli komutanlar da var

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

33 ilde düğmeye basıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Jandarma komutanları da var

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde haklarında yakalama kararı çıkartılan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakaladı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.