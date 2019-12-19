CHP'nin açılış töreninde bir protestocuyu yaka paça etkisiz hale getirdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldığı sırada pankart açmak isteyen bir kadın, koruma görevlileri tarafından adeta yaka paça etkisiz hale getirildi. Tam bu sırada arka fonda çalan parça ise oldukça manidar bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Sahneden yaka paça indirildi

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

'Adaletin bu mu dünya' eşliğinde müdahale

Pankart tam açılmasa da üstünde Canan Kaftancığlu yazdığı görüldü. Pankart açmak isteyen kadının yere düşmesinin ardından ayaklarından çekiştirilmesi büyük tepki topladı. Öte yandan güvenlik görevlilerinin, protestocuya gösterdiği sert müdahale sırasında, Selda Bağcan'ın "Adaletin bu mu dünya" şarkısının çalması akıllara CHP'nin devamlı vurgu yaptığı 'adalet' söylemini getirdi.