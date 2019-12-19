Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi

Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim hakkında ağır sözler sarf eden Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca, Galatasaray cephesinden 2, Tuzlaspor'dan 3 isim daha PFDK'ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasından 4-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Ancak ne olduysa karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra oldu. Tansiyon oldukça yükselirken Tuzlaspor ve Galatasaray cepheleri arasında gerginlik tavan yaptı. Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri de açıklandı.

Buna göre Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Ömer Kılıç (Galatasaray Kulübü Görevlisi) Tuzlaspor'dan ise Gürses Kılıç, Gökhan Çıra. Muhammed Ali Kanıçok (Tuzlaspor İdarecisi) ve Bayram Olgun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olayların başrolünde yer alan isimlerden olan Gökhan Çıra, Fatih Terim'e "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" sözleriyle yüklenmişti