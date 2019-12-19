Disleksi nedir çocuklarda öğrenme bozukluklarına neden oluyor!

Disleksi çocuklarda okuma yazma ve öğrenme bozuklukları olarak ortaya çıkan bir hastalık. Disleksi hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde...

Öğrenme bozukluklarının en sık rastlanan nedenlerinden biri olan disleksi, çocuklarda okuldan kaçma, arkadaş edinememe gibi davranışlar belirtilerini oluşturuyor. Dikkat ve hafızayı da etkileyen bu rahatsızlığın giderilmesinde erken tanı ve erken eğitim önem taşıyor. İşte disleksi hakkında tüm merak ettikleriniz!

Disleksi nedir?

Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğu olarak adlandırılır. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.

Disleksili çocuklar arkadaşlarının gerisine düşebilirler

Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Aynı zamanda anlama bozukluğu, beceriler arası çelişki ve aşırı dikkatsizlik de disleksi - öğrenme güçlüğü belirtileridir.

Disleksinin belirtileri

Gelişimsel ve travmaya bağlı olan iki türü var

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi kalıtsal olabileceği gibi, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir.

Akranlarına göre yavaş okur ve yazar

Çocuğunuz okula başladığı zaman, okuma yazma öğrendiği süreçte akranlarına oranla yavaş okuyor ve yazıyorsa, okurken veya yazarken ses ve hece atlıyorsa, b,d p,q gibi sesleri karıştırarak okuyup yazıyorsa, okuduğu metni anlamada güçlük çekiyorsa, sayıları algılamada ve hesaplamada karıştırmalar ve güçlükler yaşıyorsa çocuğu disleksi açısından değerlendirmek gerekir.

Disleksi problemi olan çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

Dislektik çocuklar okul derslerinde başarısız olmaları durumunda özgüvenlerini kaybedebilirler. Buna bağlı olarak diğer psikolojik problemler başlayabilir. Okumayı öğrenemeyip yaşıtlarının alay konusu olma ihtimalleri de maalesef bulunur.

Karamsarlığa kapılabilirler

Öte yandan, disleksili çocuklar çok ince düşünceli oldukları için, çevreden olumsuz etkilenmeleri ve karamsarlığa kapılmaları an meselesidir. Bu yüzden çocuk üzerinde sorumluluğu olan herkes disleksi ne demektir, okuma güçlüğü nasıl giderilir, dislektik çocuğa nasıl destek olunur, disleksi için neler yapılmalı ve benzeri konulara hakim olmalıdır.