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İzmir'de 4. kattan düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir evin 4. katından aşağı düşen 2 yaşındaki Helin Uztemur feci şekilde can verdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki apartmanda meydana gelen olayda; anne, büyük çocuğunu lavaboya götürdü. İddiaya göre; odada yalnız kalan 2 yaşındaki Helin Uztemur, bu sırada aşağı bakmak için penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin yerinden çıkmasıyla birlikte minik Helin, 4. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Düştüğü yerde kalbi duran 2 yaşındaki çocuğa ilk müdahale apartmanda bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Helin Uztemur, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Küçük Helin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Helin'in düştüğü yere gelen polis ve olay yeri inceleme ekibi, bölgede inceleme yaptı.

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