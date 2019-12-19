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Libya'dan son dakika Türk askeri kararı! Erdoğan asker gönderebiliriz demişti

LİBYA 'yla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'talep gelmesi halinde asker gönderebiliriz' teklifine Libya'dan yanıt geldi. Libya'nın Türkiye'den asker talebinde bulunma kararı aldığı iddia ediliyor. Uluslararası ajanslar gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

Merkezi Dubai'de bulunan Orta Doğu Yayın Merkezi'ne (MBC) bağlı ve Suudi Arabistan fonlu haber kanalı Al Arabiya, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti.

Al Arabiya'nın aktardığı son dakikaya göre; BM'nin desteklediği Al Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk Ordusu kuvvetlerinin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildi.

İddia doğrulanmadı

Al Arabiya televizyonun iddiası, hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı.

 AL JAZEERA da aynı haberi son dakika olarak geçti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Al Sarraj hükümetinin Türkiye'nin asker teklifini kabul ettiğini son dakika olarak duyurdu.

Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti. Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu: 

Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız

''Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Libya Türkiye’yi davet ederse,elbette Türkiye’nin mutabakat gereği Libya’ya gitme hakkı doğmuş oluyor. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız''

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