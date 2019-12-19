İncirin faydaları neler kolon kanserini önlüyor!

Kuru incir lif bakımından zengin olması sebebiyle kolon kanserini önleyen bir numaralı besin. İşte kuru incirin daha önce duymadığınız faydaları!

Lif bakımından zengin yapısı, vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle kuru incir tam bir doğal ilaç işlevi görüyor. İncir, kadınlarda aşırı östrojen hormonunun etkilerini azaltırken, bağışıklığı desteklemede ve kolon kanserini önlemede bir numaralı besin olarak göze çarpıyor. İşte şifa deposu kuru incirin vücuda faydaları!

Vücuttaki zararlı östrojeni giderir

Vücuttaki aşırı östrojen hormonu menopoz problemlerine, yumurtalık, meme ve uterus kanseri, kilo alımı ve ruh hali değişikliklerine neden olabilir. İncir, vücudumuzdaki aşırı hormonun yukarıdaki durumlara yakalanma riskini ortadan kaldırması durumunda ortadan kaldırılmasında yardımcı olur.

Kolon kanserini önleme

Düzenli olarak incir tüketimi kolon kanseri riskini azaltabilir. İncirdeki lif, vücuttaki atıkların hızla atılmasına yardımcı olur, bu da kolon kanserinin önlenmesi için iyi çalışır. İncirde bulunan sayısız tohum, atıkların toplanıp atılmasını sağlayan mukusun oluşmasına da yardımcı olan yüksek miktarda müsin içerir.

Kuru incir lif bakımından zengin

Kabızlığı gideren iyi bir çözünür lif kaynağıdır. İncir lif kaynağı olması sebebiyle sizi daha uzun süre tok tutmaya yarayan mucize bir besindir.

Vitamin ve mineral deposu

İncir A, B1 ve B2 Vitaminleri, manganez ve potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir. Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlara rahatlama sağlar.

Kemik sağlığına iyi gelir

İncirlerde hepsi kemik sağlığına yardımcı olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum bulunur. İncir kemik yoğunluğunu arttırır ve yaşlandıkça başlayan kemik parçalanmalarını azaltır. Kalsiyum sağlıklı kemiklerin korunmasında çok önemlidir ve incir bunun en iyi kaynaklarından biridir.

Bağışıklığı destekler

Yüksek müsilaj içeriği, boğaz ağrılarının iyileşmesine ve korunmasına yardımcı olur. İncir içeriğindeki zengin vitamin ve mineralle bağışıklık sistemini güçlendirmede doğal ilaç görevi görür.

Sindirime yardımcı

İncirlerde ayrıca beta-karoten, benzaldehit (anti-kanser bileşiği), flavonoidler ve fisin adı verilen bir sindirim enzimi bulunur.