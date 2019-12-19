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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine iki dünya yıldızı

Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray, Roma'dan Kalinic ve Mkhitaryan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer rotası İtalya'ya kaydı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılı ekip bu oyuncu üzerinden bir taşta iki kuş vurmayı planlıyor.

"Nzonzi'yi alın, kiralık oynayan Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin"
İtalyan ekibiyle kıran kırana pazarlıklarını sürdüren yöneticiler, İtalyanların FFP anlaşması nedeniyle Fransız oyuncuyu geri istememesi üzerine kontra bir teklif yaptı. Roma ile görüşmeleri sürdüren idari menajer Şükrü Hanedar, "Nzonzi'yi alın, kiralık oynayan Kalinic ve Mkhitaryan'ı bize verin" dedi.



Anlaşma sağlanırsa gelecekler
Mkhitaryan'ı Arsenal, Kalinic'i ise Atletico Madrid FFP nedeniyle geri almayı kabul etmemişti. Eğer anlaşma sağlanabilirse Nzonzi, Roma'ya dönecek; İtalya'ya uyum sağlayamayan iki oyuncu ise İstanbul'un yolunu tutacak.

Göze giremediler
31 yaşındaki Kalinic bu sezon 4 maçta Roma forması giyebildi, skor üretemedi. 30 yaşındaki Mkhitaryan ise 7 maçta oynadı. 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Ancak o da İtalyan ekibinde göze giremedi.



Hem orta saha hem forvet rahatlayacak
Steven Nzonzi'den memnun kalmayan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray'da forvet ve orta sahada sıkıntı yaşanıyor. Eğer Roma ile anlaşma sağlanabilirse Kalinic hücuma, Mkhitaryan ise orta sahaya güç katacak. 



Belhanda satılacak
Bu durumda sakatlığı süren ve dönüşü belirsiz olan Andone'nin kiralık anlaşması iptal edilecek. Ayrıca Cimbom orta sahada, Belhanda'ya da mahkum kalmayacak. İyi bir teklif gelirse Faslı oyuncu satılacak.

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