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Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan İmam Hatipli ve Trabzonlu açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kendi dönemlerinde makam sahibi olmak için İmam Hatipli ve Trabzonlu olmak gerektiğini söylediği konuşmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yılmaz espri yaptığını söyledi.

Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın sözleri bu durumu yeniden hatırlattı. 

Makam için İmam Hatipli ve Trabzonlu olacaksın

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, şunları söyledi; "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle."

Başkan Yılmaz'dan açıklama! Espriydi

Başkan Yücel Yılmaz konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" cümlesinin espri olduğunu söyledi. Bu cümlesinin cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor olmasını doğru bulmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

Cümle cımbızlandı

Balıkesir’in değerlerini, insanlarının özelliklerini anlatırken gençlerin siyasete girmeleri gerektiğini örneklendirirken bir espri mahiyetinde Trabzonlular ve İmam Hatipliler işi iyi yapıyor manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor.

Bu ayıplanacak değil takdir edilecek bir şey

Bütün olarak verildiğinde zaten orada gençlerin alkışlaması, orada Trabzonlu gençlerin de olması, üniversite çünkü kozmopolit bir yer. Fakat sadece o cümle çekilmiş.Biz, Trabzonluların siyasete olan ilgilerini ve yaptıklarını biliyoruz. Bu ayıplanacak değil, takdir edilecek bir şey.

Basında algı oluşturulmaya çalışılıyor

İmam hatipli gençlerimizin de kendilerini siyasete adamaları, bu konuda iş yapmalarını da destekliyoruz. Benim de çalıştığım arkadaşlar var ama yani bu cümleyi cımbızlayarak sanki biz buna karşıymışız gibi basında algı oluşturulmaya çalışılıyor. Olacak biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerimizi, Trabzonlular gibi teşvik ediyoruz siyaset yapmaya, bunda yadsınacak bir şey yok.

Yücel Yılmaz kimdir?

Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı. 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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