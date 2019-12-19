Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşen yaprak yanıtı

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi ve logosu hakkında yaptığı 'düşen yaprak' benzetmesine "Kimileri düşen bir yaprak görmüştür. Biz bahar görüyoruz" diye yanıt verdi.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kurucular Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelecek Partisi logosuna yaptığı 'düşen yaprak' benzetmesini sordu. İşte Davutoğlu'nun yanıtı:

Biz doğan baharı görüyoruz

-Bu yolda giderken Sayın Cumhurbaşkanı ile herhangi bir polemiğe girmemeye önem göstereceğim. Ancak gerek şahsiyetime gerekse temsil ettiğim arkadaşlarıma yönelik ağır suçlama olunca cevap vermek hakkımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz doğan baharı görürüz.

Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur

Cumhurbaşkanımızın yaptığı atfa gelince o konuşmayı milletimiz çok iyi hatırlamaktadır. Bir kriz yaşanmasın, bütün acımı yüreğime gömerek o konuşmayı yaptım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık arasında bir çatışma doğmasın diye yaptım. Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur bu hukuk bozulmasın diye yaptım. Aramızdaki mutabakatın gereği bunu yaptım.

Her türlü hakarete sabırla tahammül ettim

Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun 3,5 yıl bu mutabakata sağdık kalmak adına her türlü hakarete trol çetelerinin saldırılarına sabırla tahammül ettim.

Konferanslarım engellendi. Sadece benim değil eşimin konferansları da engellendi

"