Sarri'den Merih Demiral için esprili yorum

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, son haftalarda ilk 11'de şans verdiği milli futbolcu Merih Demiral'ın enerjiden patladığını söyledi.

Juventus'ta son haftalardaki performansı ile De Ligt'ten formayı kapan ve ilk 11'de oynamaya başlayan Merih Demiral hakkında konuşan teknik direktör Sarri, Merih'in sahadaki performansını esprili bir şekilde tanımladı.

"Merih enerjiden patlıyor''

Sarri, Sampdoria karşısında 2-1 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Merih enerjiden patlıyor ve bunu takım arkadaşlarına da yansıtıyor. Bu kadar enerjik bir futbolcuyu oynatmak zorunda kalıyorum. Bazı ufak hataları vardı ancak zemin de berbattı" dedi.

''Müthiş bir goldü"

Sarri, Ronaldo'nun attığı harika kafa golü ile ilgili ise, "Onu havada gördüğüm an 'lanet olsun' dediğimi hatırlıyorum. Müthiş bir goldü" ifadelerini kullandı.

''Golüm güzeldi''

Attığı golle spot ışıklarının bir kez daha üzerine çevrilmesine neden olan Cristiano Ronaldo ise galibiyeti değerlendirirken; "Çok zor bir maçtı. Sampdoria iyi oynadı; ancak biz de istediğimizi doğru bir oyunla aldık. Golüm güzeldi. Ancak takımın kazanmasına yardımcı olduğum için daha da mutluyum. Bir ay önce bileğimden sakatlık geçirdim. Şu anda iyiyiyim ve takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Şimdi Süper Kupa'yı kazanma zamanı. Lazio harika bir takım; ancak kendimize güvenimiz tam" diye konuştu.