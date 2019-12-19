Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i sıkıntıya sokacak Uygur Türkleri kararı!

ÇİN'in Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyona AP'den yaptırım kararı geldi. Avrupa Parlamentosu'ndaki Uygur Türkleri'ne yönelik karar ezici çoğunlukla alındı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Uygur Türklerine yönelik baskıdan ötürü Çin'i kınayan bir karar aldı. Ezici oy çoğunluğuyla kabul edilen karar tasarısında, baskı politikasının sorumlusu Çinli yetkililere yaptırım uygulanması istendi.

Avrupa ülkelerinin bu kararı Çin'i hayli sıkıntıya sokacak.Geçtiğimiz hafta Mesut Özil, Doğu Türkistan'daki işkencelerine dikkat çekince Çin, maçının gösterimini yasaklamıştı.

Doğu Türkistan (Sincan Uygur Bölgesi) nerede?



Doğu Türkistan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ismiyle Çin'in işgali altında bulunmaktadır. Bütün Çin'e hakim olan Komünist Çin Kuvvetleri, 1949'da Stalin'in de onayı ile Doğu Türkistan'a girerek bu tarihi Türk ülkesini resmen işgal etmiştir.

Çin'in işkence kampları

Uygur Özerk Bölgesi'nde yaklaşık bir milyon Uygur Türkünü toplama kamplarında tutuyor. Çin bu kamplara 'eğitim kampı' ismini verse de kurulan sistem cezaevini andırıyor. Kamplarda namaz kılmak yasak ve küçücük odalarda 10 kişi üst üste yaşıyor.

Asimilasyon kampında tutulan öğrencilerin dışarı çıkması da yasak. Haftada bir gün aile izni olduğu söyleniyor ancak o da gerçek değil. 10 kişi bir tuvaleti kullanırken, odaların camlarında demir parmaklıklar, avluda ise cezaevlerindeki gibi gözetleme kuleleri var.

Dayak ve işkence görüyorlar

Daha önce kampta kalan bir kızın anlattıkları ise zulmü belgeliyor. Telefonunda whatsapp bulunduğu için kampa alınan genç kız, elleri kelepçeli olarak bir ay mahkum gibi tutulmuş, dayak yemiş ve elektroşokla işkence görmüş. İşte aylar önce BBC'nin girmeyi başardığı kampların görüntüleri: