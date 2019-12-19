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Talat Atilla Koç'lara açtığı savaşı kazandı! Parayı alamadı icraya verecek

Gazeteci Talat Atilla, Koç Holding'e karşı açtığı davayı kazandığını ancak parasını alamadığını duyurdu. Atilla, Koç'u icraya vereceğini, aldığı parayı hayvan haklarına bağışlayacağını söyledi. Davanın içeriğinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Külliye'ye çıkan CHP'li iddiasıyla siyasetin gündemini uzun süredir meşgul eden Talat Atilla, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.

Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en büyük sanayi grubu Koç Holding'e karşı açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Ancak Koç Holding'den parayı alamadığını öne süren Atilla, icra yoluyla hakkını arayacağını söyledi.

Atilla, icra dilekçesinin fotoğrafını da takipçileriyle paylaşmadan geçmedi.

İşte Atilla'nın o paylaşımı;

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