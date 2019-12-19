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Beşiktaş'a derbi öncesi iki müjde birden

Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları geçen Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

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