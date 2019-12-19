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Fenerbahçe Ricardo Rodriguez transferini bitirdi İtalyanlar isyan etti

Milan’da gözden çıkarılan Ricardo Rodriguez için girişimlere başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldızın işini bitiriyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Mesut Özil, Jerome Boateng, Ahmed Musa ve Ricardo Rodriguez var.

5 milyon Euro’ya el sıkışıldı
Gattuso’nun Napoli’ye imza atmasının ardından eski öğrencisini kendi takımına çağırmasının yanı sıra Schalke’nin de Ricardo Rodriguez için bir hayli istekli olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin görüşmeleri başlattığı, hatta İtalyan yöneticilerle 5 milyon euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.



Ayrılmak istediğini iletti
Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptırdıktan sonra takımdan ayrılmak fikrini Boban – Maldini ikilisiyle paylaşan 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak bakarken, Ersun Yanal’ın da tecrübeli ismi çok istediği bildirildi.



İtalyanlar isyan etti
2017 yılında 17 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’dan Milan’a transfer olan, fakat şu anda 5 milyon Euro’ya Fenerbahçe’yle anlaşılan Ricardo Rodriguez için İtalyan taraftarlar bir hayli reaksiyon gösterirken, yönetimin böylesine kaliteli bir futbolcuyu bu paraya satma planı Milanlıları isyan noktasına getirmiş durumda.

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