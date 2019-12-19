HABER /  SPOR

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.

Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi
15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

SON DAKİKA HABERLERİ
Google Türkiye ile birlikte komşularda çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi
Erdoğan’dan son dakika açıklamalar: Faizsiz finans için diyalog çağrısı
Murat Kurum Kanal İstanbul'la ilgili tarih verdi! Arazi rantı peşindekilere ihtar
Nihal Candan'dan olay banyo pozu sosyal medyayı salladı!
Memur olacaklar dikkat! Güvenlik soruşturması kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Donald Trump'a büyük şok! ABD Temsilciler Meclis'i azlini onayladı
ÖNCEKİ HABERLER
Leyla Aydemir'in davasında flaş gelişme
Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova
Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim oldu İTÜ Vakfı Başkanı kimdir?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi kül tablasını silah saydı
TOFAŞ, EuroCup'ta zorlu ekiplerle eşleşti
Simit Sarayı sahibi kimdir Abdullah Kavukçu aslen nereli?
Yorumlar