Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi 19 Aralık dolar kuru ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine onay çıktı. Önceki gün gece saatlerinde 5.9278'e kadar yükselen dolar yeni güne 5.9236 liradan başladı. Trump için alınan 'azil' kararının kur üzerinde henüz bir etkisi görülmedi.

Yılın son günlerine girmeye hazırlanırken dolardaki yükseliş sürüyor. Haftaya 5.81 seviyesinden başlayan dolar/TL ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin katkısıyla hafta boyunca yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump için Temsilciler Meclisi'nden 'azil' kararı çıkması ise kur üzerinde pek etkili olmadı.

Dolarda son durum

Piyasalar şu an için ABD Senatosunun söz konusu kararı onaylamayacağına inanıyor. Dün gece saatlerinde 5.9278 lirayı gören dolar yeni güne de 5.9236 liradan girdi.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti takip edilecek

Bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Merkez Bankası'nın yayımlayacağı, aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti dikkatle takip edilecek.

Altında son durum