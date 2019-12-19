Adnan Oktar'ın Bacı'sı Tülay Kumaşçı konuştu! Tertemiz insanlarmış
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilen Tülay Kumaşçı, "Cezaevine bizi Allah soktu, yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti." diyerek çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 1 buçuk senedir cezaevinde bulunan 77'si kadın toplam 91 kişi ev hapsiyle tahliye edildi. Grup üyelerinin ev hapsi süreçleri başladı.
Birkaç arkadaşıyla birlikte kendisine ait villada oturan ve grubun hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak tanınan İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı da tahliye edilenler arasında bulunuyor.
"Cinayet işlemiş insanlarla kaldık"
Kartal'da bir villada kalan kadınlardan ve Adnan Oktar grubunda da 'Bacı ' olarak tanınan Tülay Kumaşçı, "Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık" açıklamasıyla gündeme oturdu.
"Zorla tutulmamız mümkün değil"
Tülay Kumaşçı, kendilerinin zorla tutulduklarına dair iddiaları yalanlayarak, şunları kaydetti: Biz, birbirini seven bir arkadaş topluluğuyuz, biz özgür insanlarız. 30-40 yaşlarında insanlarız. Devletimize bağlı insanlarız. Bizim zorla tutulmamız mümkün değil.