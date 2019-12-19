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Yargıtay 3. Ceza Dairesi kül tablasını silah saydı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yaşanan tartışmada bir kişinin eşine attığı kül tablasını silah sayarak verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.

TOKAT 'ın Turhal ilçesinde bir kadın, tartışma sırasında eşi tarafından atılan kül tablası nedeniyle yaralandı. Açılan davada Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesi, kadının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması nedeniyle sanığa, 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanununun 86. maddesindeki "basit yaralama" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Olayda kullanılan kül tablasının TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.

Yaralamanın eşe yönelik işlenmesi nedeniyle cezada artırım yapılmamasını da bozma gerekçesi sayan Daire, yaralamanın eşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce de Hatay'da bir kişinin kardeşinin üzerine döktüğü kaynar suyu silah olarak kabul etmiş ve sanık hakkındaki cezanın artırılmasına karar vermişti.

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