'At vebası' Büyükada'yı sardı! Giriş çıkışları durduruldu

ADALAR Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen ve "at vebası"na yakalanan hastalıklı 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Olay sonrası Adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu.

Büyükada'da faytondan dolayı at vebası salgını hayvanlara yayıldı. İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Aşısı bulunmuyor

Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.