Doğa Koleji'ni satın alan İTÜ Vakfı nedir? Doğa'nın yeni adı İTÜ Vakfı okulları olacak

Doğa Koleji'nde sular durulmuyor her gün yeni ir haber geliyor. 3 aydır süren maaş krizinden sonra öğretmenler eylem yapmış Doğa Koleji'nde eğitim durmuştu. Gelen son habere göre Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfi aldı. Peki İTÜ Vakfı nedir, sahibi kim, Doğa Koleji'nin adı İTÜ Vakfı okulları mı olacak?

Doğa Koleji haberlerine her gün bir yenisi ekliyor, Doğa Koleji'nde maaş kriziyle ısınan sular durulmuyor. Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışında mutlu sona ulaşıldı. 3 aydır öğretmenlerine maaş ödeyemeyen Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı satın aldı. Satışa ilişkin son dakika açıklama da İTÜ Vakfı'ndan geldi. İnternethaber.com'un duyurduğu Doğa Koleji satışını doğrulayan İTÜ Vakfı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

-Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.

Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Vakfı Okulları olacak

Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı 800 milyon liraya satın aldı. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı ödeyecek. Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Vakfı Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak.

İTÜ Vakfı hakkında merak edilenler...

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.

Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.