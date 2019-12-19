Bir hafta içinde hem eşini hem evini kaybetti! 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı

Komşusunun Emine Özer'i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer'in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer'i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu.