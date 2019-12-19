Bir hafta içinde hem eşini hem evini kaybetti! 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında evi yanan 78 yaşındaki felçli kadının geçtiğimiz hafta da eşini kaybettiği ortaya çıktı.
Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer'e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.
Ev tamamen kül oldu
Yangına Gediz, Eskigediz ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ancak köyün ilçe merkezine uzak olması ve köydeki su tankerinin yetersiz kalması nedeniyle köylülerin kovalarla su taşıyıp diğer evlerin çatılarından yangını söndürmeye çalışması da evin tamamen yanmasını önleyemedi.
Geçtiğimiz hafta eşini kaybetmişti
Gediz Saruhanlar Köyü Muhtarı Özay Yağız yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer'in evde olmaması büyük bir şans. Evde olsaydı yardım olmadan yürüyemediği ve sürünerek hareket ettiği için kurtulması zor olurdu.
Komşusunun Emine Özer'i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer'in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer'i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu.