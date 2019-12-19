Murat Kurum Kanal İstanbul'la ilgili tarih verdi! Arazi rantı peşindekilere ihtar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemdeki Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kurum "ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak" dedi.

Bakan Kurum, özellikle muhalefet tarafından ağır eleştirilerin yapıldığı Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kurum, yapılması halinde Karadeniz ve Marmara'ya bağlayacak kanalla ilgili şunları söyledi:

"ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak. O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."



Kanal İstanbul'u kim yapacak maliyeti ne?

Kanal İstanbul projesi için ilk kazma 2020 yılında vurulacak. Uzunluğu 45 kilometre olacak projenin bedeli 75 milyar lira. Kanal İstanbul kamu özel iş birliği modeliyle yapılacak.

Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılacak.

Kanal İstanbul güzergahı

Kanal İstanbul Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak.