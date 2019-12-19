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PQQ nedir işte 'gençlik çeşmesi' PQQ'yu arttıran besinler

PQQ nedir, hangi besinler PQQ'yu arttırır? Pirolokinolin Kuinon'un kısaltılmışı olan PQQ, doğal gençlik çeşmesi olarak anılıyor. Hücrelerin içindeki mitokondriyi güçlendiren PQQ, uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmemizin anahtarı. Peki PQQ seviyesi nasıl yükseltilir, PQQ'yu attıran besinler nelerdir işte yanıtları...

Belki daha önce PQQ nedir hiç duymadınız! Vücudumuzda sessizce çalışan, uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmemize yardımca PQQ, vücudunuzun adeta 'gençlik çeşmesi'dir. Pirolokinolin Kuinon'un kısaltması olan PQQ, hücrelerin enerji kaynakları olan mitokondrilerin sağlıklı kalması ve sayılarının artmasına yardımcı olur. PQQ ayrıca metabolizmamızı hastalıklara karşı dirençli halde korumamızı sağlar. 

PQQ'nun bir diğer etkisi de antioksidan gücüdür. Bu güç sayesinde PQQ strese karşı da bedenimizi korur, uzun yıllar genç hissetmemizi sağlar. PQQ'nun diğer faydaları şunlardır:

- Mitokondriyi destekler
-Beyni korur
-Öğrenme ve hafızayı güçlendirir
-Kalp sağlığını destekler
-Oksidatif stresi azaltır
-Uyku kalitesini artırır
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Enerjiyi artırır.
-Kilo kontrolünü destekler

PQQ seviyesini arttıran besinler

PQQ’yu bitki bazlı gıdaların çoğunda bulabilirsiniz, ancak bazılarında daha yüksektir. Bunlar;

-Ham kakao
- Kivi
- Papaya
- Yeşil biber
- Maydanoz
- Lahana
- Havuç
- Kereviz
- Yeşil çay

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