İlk kez açıklandı! FETÖ'cü şirket Erdoğan'ın konutunun görüntülerini saat saat kaydetmiş

Selami Altınok, 17-25 Aralık'ta İstanbul Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili, "FETÖ'cü şirket Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış" diyerek kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

17-25 Aralık sürecinden hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Erdoğan'a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere..."

O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmadığını belirten Altınok,şunları kaydetti: İstanbul'daki MOBESE sisteminin bakım ve kontrolü FETÖ'cü 'Sürat Bilişim Şirketi'ne verilmiş. Bu şirket Kısıklı'daki konutun kamera kayıtlarını düzenli olarak almış ancak Emniyet'in kayıtlarına sokmamış.

Belli ki Emniyet dışında bir merkezde bu görüntülerden işlerine geleni arşiv yapmış, işlerine gelmeyenleri imha etmişler. Erdoğan'a yönelik bir darbe girişiminde kullanılmak üzere...

"Bir yer istisna tutulmuştu"

Altınok, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın konutu, çalışma mekânları gibi korumada birinci derecede önemli merkezler başta olmak üzere İstanbul, MOBESE sistemi tarafından 24 saat görüntülü ve canlı olarak izlenmekteydi. İzleme işlemi Emniyet bünyesindeki Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından yapılıyordu. İstanbul dijital kameralar tarafından izlenirken, bir yer istisna tutulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ve eve çıkan cadde ve sokaklardaki kameralar, MOBESE sistemine bağlanmamıştı.

"Bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu"

Emniyet'teki MOBESE merkezinden Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'daki bölgede ne olduğunu göremiyorduk. Bu işin üzerine gittim. Sistem dışı bırakılan kameralar yerinden kayıt alıyor, görüntüler kameraların hafıza kartına kaydediliyor, sonra bu görüntüler bir ekip tarafından manuel olarak alınıyordu.

Bunun üzerine ASELSAN'la işbirliği yaparak Kısıklı'da Cumhurbaşkanımızın konutu başta olmak üzere bölgeyi MOBESE sistemine dahil ettik.

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