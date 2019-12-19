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Trabzonspor'da Badou Ndiaye bombası

Trabzonspor, Stoke City'nin gözden çıkardığı eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'i ara transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Trabzonspor'da gündem Badou Ndiaye.

İngiliz The Telegraph Gazetesi, Stoke City’nin Badou Ndiaye’nin maaş yükünden kurtulmak için gözden çıkardığını yazdı.

Kiralık formülü
Gazeteye göre Trabzonspor, Senegalli futbolcuya talip. Eğer taraflar anlaşırsa bordo mavililer, eski Galatasaraylı yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Anlaşma zemini aranıyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da transfer için bizzat devreye girdiği ve oyununun menajeriyle anlaşma zemin aradığı ifade ediliyor.

Bordo mavililerin bu transferi kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

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