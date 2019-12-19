Hanife Gürdal Kemal Ayvaz ile evlendi gelinliğine yorum yağdı

Evlilik programı ile tanınan ve kısa sürede fenomen olan 24 yaşındaki Hanife Gürdal ani bir kararla nikah masasına oturdu ve Kemal Ayvaz ile evlendi. Peki Hanife Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapıyor?

İzdivaç programı ile tanınan ve kısa sürede ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dün akşam ani bir kararla nikah masasına oturdu. Uzun süredir Kemal Ayvaz ile birlikte olan Hanife Gürdal 'ben gelin oldum' diyerek sürpriz paylaşımlar yaptı ve evlendiğini ilan etti.

Son günlerde sık sık paylaşımlar ile magazin basınını meşgul eden Hanife Gürdal başını açtığı için bir kesimin tepkisine neden olmuştu. Giderek daha açık kıyafetler, tercih eden Hanife gelen eleştirilere isyan edip ' bekleyin daha g.tümü açacağım şeklinde talihsiz bir açıklama yapmıştı.

Uzun süredir fotoğrafçısı olan Kemal Ayvaz ile dolu dizgin aşk yaşayan 24 yaşındaki Hanife, sonunda nikah masasına oturdu ve imzayı attı. Peki 'onu görünce bana bir şeyler oldu' dediği kocası Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapar?

Hanife Gürdal katıldığı bir programda eşi Kemal Ayvaz ile ilgili olarak şunları söylemişti;

Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk...

İstenmeyen kişi oldum: İlişkiye başlarken sevgilisine "Ben seni üzerim" diyen gelin adayı ilişkide çok şımarık olduğunu ve sevgilisine çok çektirdiğini söylemişti.

Kemal'in ailesi beni kabul etti: "Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum" diyen Hanife Gürdal, "Eski sevgililerimin ailesi "Bu kızı mı bize layık gördün" dediler ama Kemal'de bunları hiç yaşamadım." diyerek bir itirafta bulunmuştu.

Peki Hanife'nin eşi Kemal Ayvaz kimdir, ne iş yapar: Hanife ile fotoğraf çekiminde tanışan Kemal Ayvaz aslen Trabzonlu ve 24 yaşında.

Fotoğraf çekmeye meraklı olan Kemal Ayvaz Hanife ile de Trabzon'da tanışmış. Hanife fotoğraflarını çekmesini istemiş ve o anda aralarında bir çekim olmuş.

Daha sonra daha sık görüşmeye başlayan ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş. Fotoğrafçı olan Kemal Ayvaz, Hanife'den sonra ünlendi ve sosyal medyada 20 binden fazla takipçisi var.

Sık sık çok kıskanç olduğunu söyleyen Hanife, eşinin instagram hesabının herkese açık olmasını istemiyor.

Hanife'nin gelinliği de sosyal medyada çok konuşuldu. Sade, kabarık olmyan, askı detayı olan bir gelinlik tercih eden Hanide Gürdal'ın göğüs dekoltesine ise yorum yağdı.

İşte gelinliğine gelen yorumlardan bazıları

- Açılmasına saygı duyuyorum tercih meseleside birdenbire bu kadar dekolte giymesi giyebilmesi enteresan

- kapali kadin degilmiydi bu ne ara bu kadar açıldı

- Gelinliğe bakınca gözüme çarpan ilk şey dekoltesi ve yerinde duramayan askıları

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