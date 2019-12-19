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Ferdi Kadıoğlu: Ersun Hocayla bir sıkıntım olmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da, İstanbulspor'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'de, oyuna katkı sağlayan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 

''Bu durumdan dolayı mutluyum''
Maçın bitiminde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gol ve asist üreterek takıma katkıda bulunmak istediğini belirten Kadıoğlu, ''Zaman geçtikçe daha iyi oynamaya çalışacağım. A takımla daha fazla süre alıyorum ve bu durumdan dolayı mutluyum.'' dedi.

"Hocayla bir sıkıntım olmadı''
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'la arasında bir sorun olmadığını vurgulayan Kadıoğlu, "Hocayla bir sıkıntım olmadı. Daha öncesinde oynamayı bekliyordum. İyi işler çıkardım, belki onun seçiminde zorluk çıkaracağım. O en doğrusunu yaptı, beni en doğru zamanda sahaya koydu. Şu anda bir sıkıntı yok." dedi.

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