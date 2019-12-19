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Ahmet Hakan muhalefete yüklendi! İşte muhalefetim Davutoğlu ve Babacan planı

Gazeteci yazar Ahmet Hakan, eski Başabakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a bel bağlayan muhalefete yüklendi.

Muhalefetin yeni oluşumlara yönelik planını değerlendiren Ahmet Hakan, "Muhalefetin amacının bir şey yapmak" olması gerektiğini söyledi.Muhalefetin yeni parti planının bu şekilde tutmayacağını belirten Hakan şunları söyledi:

Bütün senaryolar Erdoğan'ı devirmeye yönelik kurguluyor

Türkiye'de özellikle siyasette muhalefet açısından çok büyük bir sorun var. Muhalefet, iktidar karşıtları Türkiye'de bütün senaryoları Tayyip Erdoğan'ı devirmeye yönelik kurguluyor. Mesela şöyle planlar yapılıyor.

Muhalefetin amacı devirmek değil bir şey yapmak olmalı

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den 1 puan tırtıklasa, Ali Babacan da 2-3 puan alsa iş biter ve Recep Tayyip Erdoğan kaybetmiş olur. Muhalefetlerin hesapları hep böyle, bildiğim tek şey var. Muhalefetin amacı devirmek değil, bir şey yapmak olmalı. Yani devireceğim değil, 'yapacağım' olmalı.

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