Eskişehir'de feci kaza! 'Deprem zannettim'

ESKİŞEHİR'de Feyzi Dereli kontrolündeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan Dereli yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği beton bloğunun yerinden çıktığı belirtildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu otogar yakınlarında gerçekleşti.

Feyzi Dereli, kullandığı 26 ABP 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatarak hurdaya dönen aracın üzerine direk devrilirken, sürücü Dereli, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Dereli'nin cesedi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin orta refüjde olan aydınlatma direği beton bloğunu yerinden çıkardığı görüldü.

'Deprem zannettim'

Kazayı gören sürücülerden Mustafa Yücel, önüne bir anda aydınlatma direğinin düştüğünü belirterek, “Anlamadım ne olduğunu, deprem zannettim. Ne kadar hızla gidiyordu artık, nasıl oldu bilmiyorum. Kazayı görünce hemen durduk. Baktık bir kişi vardı. Camdan fırlayan var mı diye kontrol ettik. Araçta bir kişi vardı, oda hayatını kaybetti” dedi.