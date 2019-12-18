Talat Atilla, kendisini hedef gösterenlere fena salladı

Rahmi Turan'ın Saray'a giden CHP'li haberinin kaynağı olarak açıkladığı Talat Atilla, bugün web sitesinde kendisini hedef alanları eleştirdiği bir yazı kaleme aldı.

Rahmi Turan'ın Saray'a giden CHP'li haberinin kaynağını Tallat Atilla olarak açıklamasının ardından başlayan polemik yeni bir boyut kazandı. Atilla hakkındaki eleştirilere sert sözlerle yanıt verdi.

İşte Talat Atilla'nın bugün kendi web sitesinde kaleme aldığı zehir zemberek köşe yazısı:

23 gündür...

Kazma... Kürek... Bazuka...

Füze... S-400 ve nükleer başlıklı füzeler ile üzerine saldırılan...

Basın tarihinin en büyük yargısız infazlarından birisine maruz kalan bir gazetecinin...

Bir fragman yazısıdır bu...

Davalar ve tespitler için avukatlarımın son sözü söylemesinden sonra bana yönelik linç girişiminin perde arkasını isim isim, detayları ile yazacağım.

Kumpası hayat biçimi...

Havadaki oksijen...

Kanındaki alyuvar gibi görenlerin...

Bana yönelik eleştirilerine...

"Durun, dinleyin!" demeyi uygun görmedim...

Şüphesiz bir gören var diye.

Siyaseti, "Yalanı doğrudan daha etkili kullanma sanatı" yapanlara...

"Ama ya hakikat?" diye seslenmedim.

Şüphesiz bir işiten var diye...

Bana hakaret ve iftira eden siyasetçi ve gazetecilerin midelerinde uçuşan zevk kelebeklerini kovmadım.

Hakikati bir kuşatan var diye...

İnsana aitti ama insani değildi bana yapılanlar.

Tarihsel hafızası, "Höt deyince... 'Ih!' " diyenlerle dolu Türk basınının...

"Hadi açıkla!" diye başlayan histerik nöbetlerini...

Anneme ikinci kalp krizini geçirtene kadar buruk bir tebessümle izledim.

Kalplere bir serinlik veren var diye...

Telefonumu kim gasp ettirmek istedi?

Şöhret ve gücünü keskin bıçak gibi kullananlara yanıt vermedim.

"Şöhret afettir!" diye...

Haber kaynağımı öğrenmek için son çare...

Telefonumu gasp etmek isteyen takım elbiseli ama spor ayakkabılı ( !) delikanlıya...

Sadece dirsekle direndim!

Yüzündeki kanı da ben sildim!

Onun da bir annesi var diye!

Hayasız...

Çok hayasızsınız.

Kendimle gurur duyacağım fazla bir şeyim yok ama...

Güçlüye boyun eğmemeye çalışmak...

Zayıfa hiç vurmamak...

Bilerek düşmanıma dahi kumpas, tuzak kurmamak...

Sıradan insan olmak gibi bir kaç hasletimle gurur duyabilirim ancak.

Ya siz?

Öz bilincinize bir sorun!

Bir sabah aniden alırlarsa... görürsün...

İktidara çok yakın kanalın sabah programcısı "Seni bir sabah aniden alırlarsa, derini yüzmeye gerek kalmadan bak nasıl konuşursun!" diye aleni tehditler savururken gözlerinin içi gülüyordu!

Velhasıl ben hariç herkes çocuklar gibi şendi!

MİT'in kontrolünde...

MİT'çi bile dediniz.

MİT, elbette devletin legal ve bu vatan için can siper hane çalışan bir kurumudur ama...

Gazeteci, kamuoyu adına tanıklık yapan bir soruşturmacıdır.

Gazeteci, hem kamuoyu adına tanıklık yapıp, hem de MİT'çi ya da MİT'in kontrolündeyse, o alçaklık yapıyor demektir.

Bir gazeteci böyle olmadığı halde, bu iftiraya maruz kalıyorsa...

Bu iftirayı atan...

Atılan iftirayı köşesine, sitesine taşıyan da alçaklık yapıyor demektir.

Mahkeme ve yazı ile hesabını sormak boynumun borcudur.

Alçalanları... Alçaklık yapanları...

Alçalan ve alçaklık yapanlara tetikçilik yapanları...

Bir de bunların yancıları...

Topunuzu birden...

Talat Atilla Milliyet’e nasıl girdi?

“Haber kaynağını ifşa ederek ölümüne sebep olan" bir gazeteci olarak tarihte yerini alan Soner Yalçın da linç korosuna katıldı.

Bizzat Aylin Nazlıaka’nın doğruladığı “Atatürk’ün fotoğrafının TBMM’den indirilmesi” haberimi, “Ama sen mahkemeden bu haber yüzünden ceza aldın!” gibi spastik bir değerlendirmeyle karşıladı.

Soner Yalçın; haberim doğru değilse, Aylin Nazlıaka neden kovuldu?

Doğruysa, neden geri alındı?

Araştırmacı gazeteci olduğunu düşünen Yalçın, şahane bir soru daha sormuş bana köşesinden.

Gerçekten akıl dolu ve beni fena halde köşeye sıkıştırdığını itiraf edeyim!

"Talat Atilla'yı Milliyet'e kim yerleştirdi? "

Hımmmm...

Çok kritik bir soru bu:))

Demek istiyor ki;

"Olsa olsa MİT falandır. Yoksa, Milliyet, bu Talat'ı neden yazar olarak alsın ki? "

Yok be Soner kardeş. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim ama beni Milliyet'e öneren MİT falan değil, yılların basın emekçisi ve gazete yöneticisi Metin Işık...

Işık’ın bu önerisini hayata geçiren de, dönemin medya gurup başkanı Mehmet Soysal'dır.

Medyanın bunca yıldır içindesin ama...

Şu kadarcık bir araştırmacı gazeteciliğin yokmuş!

Demek birisi, senin denetiminin dışında bir yere gelince aklına hemen MİT geliyor öyle mi?

Hımmmm... Bak bu da ilginç!

Bir doçentin ilginç mesajı

Soner Yalçın isimli gazeteci ile tanışıklığım yoktur.

Yüz yüze hiç görüşmesek de Barış Terkoğlu'nun objektif olmaya çalışan bir gazeteci olduğunu düşündüğüm için, Soner Yalçın'ın bu yazısını ODATV’de düzeltmesini rica ettim.

Hatta, cep telefonunu bularak, Soner Yalçın'a ve diğer gazetecilere yazılarını düzeltmeleri şansını da verdim...

Çünkü bazen yazının, dolduruşun şehvetine gelinerek yazılmış, aslında niyetin anlaşılan şey olmadığı yazılara da tarih şahit olmuştur.

Neyse...

Uzaktan uzağa Soner Yalçın gibi bir kaç gazetecide bir vatanseverlik...

Bir gazetecilik haysiyeti olduğunu düşünmüştüm.

Doçent bir okurum, "Talat bey vatanseverlere karşı bu tarz iftiraları yabancı servislere çalışan birisi yapabilir. Bu konuda tez çalışmam var. Daha da netleştireyim, CIA çalışması... Size saldıranların kimlikleri ve durdukları yer farklı gibi gözükse de hep aynı hedefe, benzer argümanlara ateş etmeleri tesadüf mü sanıyorsunuz? Eleştiri, eleştirmen sayısı kadar çeşitlidir ama bu konuda tek bir görüşte bir yığın insanın birleşmesi anlamlı değil mi? Emin olabilirsiniz... Gladyoya ait olmayanları ya susturdular ya da sansür ettiler. Unutmayın... Bu, organize bir ekip çalışması." diye mesaj atmış.

Neyse, o kadarını bilemem. Bence ileri bir değerlendirme... Olayı anlamaya çalışıp iyi niyetle yorumlamaya çalışanları bu sınıfa sokmam. Ama tarih bazen “Beklenmeyeni bekle” diye kulağımıza fısıldar...

Soner Yalçın bir yere kaybolma!

Sana soracağım tonlarca soru olacak!

Sorularımın en küçüğü;

İster sev, ister sevme ama sevenleri tarafından Sözcü'nün fikir namusu kabul edilen Yılmaz Özdil'e bile kabadayılık yapacak gücü nereden bulduğun olacak!

Bak Soner Yalçın;

Eğer o gazetede Sözcü’nün vicdanı Emin Çölaşan...

Duayen Uğur Dündar...

Bir Yılmaz Özdil beni eleştirseydi, üzülür ve dikkate alırdım...

Bu arada sizin Ertuğrul'a fazla girmeye gerek yok.

Karikatür bir tip haline geldi.

Kalemi güçlü ama ruhu kötü.

Sen orada kal Ertuğrul!

Nehirden ceset beklemeye, özlemle hayatına devam et!

Hele hele “Aman cümbüşe gecikmeyim... Bir taş da ben atayım!” diyen Necati Doğru’ya ne demeli?

Vah zavallı vah!

İlk tercihim Habertürk’tü ama...

İsmi Basın Konseyi olarak geçen, âdeta "Kurtlar Vadisi" olan ŞEY de beni kınadı!

Roller dağıtılırken aval aval bakacak kadar saf değildiler elbette!

Bir gazeteci de çıkıp, Basın Konseyi’ne, "Ama Talat Atilla'ya yaptığı bir haber nedeniyle cep telefonu ve bilgisayarına el koyun diye mahkemeye gidenlere karşı ölü numarası yapmıştınız ya hani... Şimdi mi dirildiniz utanmazlar!" diyemedi!

Talat'a bülbül olan dilleri aniden lal oldu!

"Neden Ahmet Hakan'a çıktın? " diye etmedik hakaret ve iftira kalmadı...

Televizyonların neredeyse tamamı taciz derecesine varan ısrarla ekrana çıkmamı istedi.

Haberim konuşulurken haberi konuşmayı çok anlamlı bulmadım. Özne ben değildim çünkü. O yüzden tekliflere hayır yanıtı verdim.

Ancak sonra haber bağlamından kopup ismim özne haline getirilince, kendimi anlatmam zorunlu oldu.

Dolayısıyla; bu süreçte ısrar eden kanallardan biri olan Habertürk TV ve burada tercihim zaman zaman kavga etsek de, mert olduğunu düşündüğüm...

Geçmişte sahibi olduğum turktime.com'da bir sene başyazarlık yapan Fatih Altaylı oldu...

Ancak Altaylı, "İsim açıklamayacaksan olmaz! " deyince "Canın sağ olsun!" dedim...

Belli ki kendi inisiyatifini aşan bir durum olmuştu!

İnternethaber.com sahibi Hadi Özışık’ın, Habertürk'te "Talat Atilla, buraya ya da başka bir yere bir şekilde çıkacaktır." demesi de, Altaylı'ya çıkacağım bilgisinin bir şekilde sızdığını ya da Hadi Özışık'ın bir şekilde öğrendiğini gösteriyor!

Habertürk, bazı gazetecilerin, geçmişte kendilerini eleştirdiğim ve gerçeğin üstünü örtmek için bu olayda beni yargısız infaz yaptıkları bir numaralı kanal oldu!

Diğer gazetecilere olduğu gibi Habertürk'teki sunucu, gazeteci ve gazeteci görünümlülere...

Tek tek, yazılı ve hukuki hak ettikleri yanıtları ÇOK BERRAK bir şekilde vereceğim!

Teröriste tek kelime konuşamayanlar bana saldırdı!

Ahmet Hakan yayın için ikinci tercihimdi...

Ahmet Hakan ile hiç yüz yüze gelmesek de, vicdanına güvendim. Özellikle TV programlarında vicdani duruşunu hep hissettim...

Yayında da bana bir kalleşlik yaptığını söyleyemem...

25 gün boyunca haksız yere basın tarihinin en büyük linçlerinden birisine uğramış bu satırların yazarı, CNN Türk’te kendini daha iyi ifade edebilirdi.

El yordamı ile yaşayan, profesyonel olma duygusunu bile iç dünyasında dizayn olarak gören bu satırların yazarı...

Kumpasçı olarak suçlanıyordu!

Ben kendimi yeterince ifade edemezken...

Terör örgütlerine...

ABD'ye karşı ağzından tek kelime çık(a)mayanların profesyonelliği, en üst düzeydeydi!

Bana, "Kapı kapı dolaştın haberi çıkarmak için... " diyenler var.

Hele bu konuda bana kıyasıya eleştireler getiren bir gazeteci vardı ekranlarda...

Verdi, veriştirdi.

Esti, gürledi...

"Haberi sen niye yazmadın? Rezalet! Gazetecilik ne halde geldi! " diye bas bas bağırıyordu!

Oysa...

Sık sık övündüğü itibarlı ödülü benim sayemde almıştı!

Rahattı ama...

Emindi kendinden...

Daha doğrusu benden!

Çıkıp, "Utanmaz! Madem gazeteci gazeteciye kaynaklık etmez. Sen niye benim haberimle sırıtarak ödül aldın? " demeye tenezzül etmeyeceğimi biliyordu!

Belki de haklıydı!

"Arkadaş, gazeteci gazetecinin kaynağıdır. Bazen jest için... Bazen haber kaynağın deşifre olmasın diye... Bazen de senin haberlerine yer verdiği için kendini borçlu hissedersin ve haber verirsin..." hepsi bu...

UFO GÖREN MASUM GAZETECİLER!

Aman ya rabbi!

Tüm gazeteciler, UFO gören masum köylü pozlarında "Hayır, biz hiç duymadık böyle bir şey... Zinhar yapmayız!" diye etik kralı kesildiler...

Kimi; "Haber kaynağı ben değilim dedin. Sonra da benim dedin. Vay yalancı vay! " diyerek müthiş bir detayla üzerime geldiler!

İstismarını yapanlar, işin doğrusunu en iyi bilenler!

Sizleri tek tek şefkatle kucaklayacağım yazılarla!

Devleti... Devlet Başkanını...

Ana muhalefeti... Muhalefeti...

Hatta terör örgütlerini kışkırttılar üzerime üzerime...

Kışkırtmaya da devam ediyorlar...

Sadece hayâsız değil...

Korkaktılar aynı zamanda...

Çakısı bile olmayan...

1. 72 boyunda...

88 kilo bir adamdan korkacak kadar ödleksiniz siz!

Sağcısı da...

Solcusu da...

Kötüsünüz siz!

Siz; bana hakaret ve iftiralar yapıldığında kendimi savunduğum yazı/twitlerimi dahi yayın organlarınızda yayınlayamayacak kadar korkak ve hesapçısınız!

"Höt deyince sıyıranlardansını?!" siz...

Gölgenizden...

Vicdanınızdan...

Kendinizden...

Hakikatten korkuyorsunuz.

Sanıyorsunuz ki...

Biz korkuyorsak, herkes korkar!

Vallahi korkmuyorum.

Billahi korkmuyorum.

Masumla baş edilemeyeceğini hayat size öğretecek!

Ya istiklâl ya ölüm!

Sahibi olduğum yayın organı, çok sattığını iddia ettiğiniz gazetelerin ve sitelerin 3 katı şimdi...

Tam da oradan hak ettiğiniz değeri objektif olarak göreceksiniz.

Medya Gladio'su kendisini gizlemeyi hep başardı.

Ta ki bu olaya kadar!

Anlamak için eleştirenleri ayırın. İftira, hakaret ve siyaseti dizayn etmek için koltuktan hoplayanlara bakın yeter!

Türk medya Gladio'sunu göreceksiniz! Görmek için bu satırların yazarına ateş edenlere bakmanız yeterli

BENİ TEHDİT ETTİĞİ HALDE ZEKERİYA ÖZ’ÜN SERBEST BIRAKTIĞI ESKİ VEKİL DE SAHNE ALDI!

Ülkemizde anlı şanlı birçok gazeteci var...

Havalarından yanlarına yaklaşamazsınız!

Ama bu anlı şanlı...

Ansız şanssız hiç bir gazeteci...

"Partide benimle uğraşan çete var! " diyen siyasiye...

"Çete varsa, bu çetenin bir de lideri olmalı! Açıkla da öğrenelim! " diye yarım ağız tek bir soru dahi soramadılar ama...

Bu satırların yazarına "Kaynağını açıkla! " diye kırmızı görmüş boğa gibi saldırdılar!

Hadi itiraf edin gazeteciler!

Çok zavallısınız!

Geçmişte beni tehdit ettiği belgelendiği halde...

Zekeriya Öz tarafından hakkında soruşturma dahi açılmayan eski Milletvekilinin 2 yerel gazeteci ile kurduğu çete ilk açtığım davam oldu.

Sahte WhatsApp yazışmalarını 2 çete elemanına yazdırdı.

Sözcü yazarları Soner Yalçın ve Necati Doğru ahlak dışı yazılar yazdı.

Metin Yılmaz gibi vicdan hassasiyeti olan bir gazetecinin genel yayın yönetmeni olduğu Sözcü’de de tuhaf gelişmeler yaşandı.

Yılmaz Özdil ya da Uğur Dündar konuyla ilgili köşelerinde hiçbir şey yazmamayı tercih etti.

Kendi tercihleri elbette ama...

Velhasıl başta Sözcü, Habertürk ve Hürriyet olmak üzere aynaya bakarak iftira attılar bana!

Fazla stratejik bir durum değil mi?

Mahkeme ve yazı ile hangi partilerin, hangi yayın organlarını fonladığını...

Medyayı kimlerin, nasıl baskıladığını...

Gazetecilerin o network ağını ortaya çıkardığımda...

Farklı gibi görünen basının ikiz kardeş olduğunu da size ispatlamış olacağım!

Bekleyin...