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Macron emeklilik reformundan vazgeçmiyor

Macron, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede tartışmalar yaratan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Noel'de sendikalarla görüşün talimatı
Emeklilik yaşında değişiklik yapılabileceğini kaydeden Macron, Başbakan Edouard Philippe'den Noel tatilinde de sendikalarla konuya ilişkin görüşmelere devam etmesini istedi.

Grevlere devam çağrısı
Bu arada ülkenin önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi.

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