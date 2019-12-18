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HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bulanık Belediye Başkanı Topçu ve Varto Belediye Başkanı Baytaş "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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