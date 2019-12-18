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İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması! Satış gerçekleşti mi?

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'ni satın aldığı iddiaları sonrası açıklama yaptı. Kamuoyu bilgilendirmesinin en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı ifade edildi.

Doğa Koleji Okulları'nda yaşanan mali krizde sona gelindi. Zor günler geçiren Türkiye'nin en büyük okul zinciri Doğa Koleji'nin satışının tamamlandığı iddiaları sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı sosyal medyadan açıklama yaptı. İTÜ Vakfı, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "TÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

"Bilgilendirme yapılacaktır"
İTÜ Vakfı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur.İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni satın aldığı iddia edilmişti
Doğa Koleji'nin 800 milyon TL'ye İTÜ Vakfı'na satıldığı iddia edilmişti. Okulun satışına dair İTÜ Vakfı ve Doğa Koleji'nden bir açıklama gelmedi.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER

Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum. Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı. İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor. İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

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