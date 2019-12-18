Adana'da doktoru darp ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

ADANA merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Mahmut Özcan'ı sistem arızası nedeniyle hasta eşi G.N.'nin tahlil sonuçlarına bakmadığını ileri sürerek darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.N.'nin Şakirpaşa Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.N., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi

Adana'da aile hekimi Özcan, önceki gün, muayene olmaya gelen G.N. isimli kadına testler yaptırmış, tahlil sonuçlarına sistemdeki arıza nedeniyle ulaşamaması üzerine G.N., durumu eşi F.N.'ye bildirmişti.

Kalabalık bir grupla aile sağlığı merkezine gelen F.N. ve yanındakilerin darp ettiği ileri sürülen doktor Mahmut Özcan, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.