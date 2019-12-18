Kırklarelispor Gaziantep'i eledi, kupada turladı

Kırklarelispor, Türkiye Ziraat Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK'ya 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçta yakaladığı avantajla adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Gaziantep FK: Yuri Lodygin xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Kubilay Aktaş xx (Muhammet Demir dk.46 xxx), Pawel Olkowski xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx, Souleymane Diarra xx, Kenan Özer xx, Güray Vural xx (Papy Djilobodji dk.46 xx), Bartlomiej Pawlowski xx (Kayode dk.46 xx)

Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Hasan Yurtseven

Teknik Direktör: Marius Sumudica



Kırklarelispor: Egemen Gençalp xx, Davut Babur xx, Müslüm Aydoğan xx, Caner Koca xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadir Çiloğlu xx (Burak Sürmeli dk.90 ?), Emre Keleşoğlu xx (Serkan Sözmen dk. 79 x), Emre Balkı xx ( Malik Karaahmet dk.63 xxx), Mert Sinan Pekesen xxx, Yüksel Şişman xx, Enis Çeliksu xx

Yedekler: İbrahim Demir, Ümit Can Tokcu, Deniz Ataç

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Kenan Özer (dk. 12), Muhammet Demir (dk.83 ve dk.89) (Gaziantep FK), Mert Sinan Pekesen (dk.37), Malik Karaahmet (dk.72) (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK), Bahadır Çiloğlu, Malik Karaahmet, Mert Sinan (Kırklarelispor)