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Arkadaşını eşiyle yatak odasında yakladı! Bıçaklayıp kaçtı

KAYSERİ'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan arkadaşı Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayıp, onun eşiyle kayıplara karışan firari Suriye uyruklu Waaled Alsalmo (19) hakkında, 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Dolaptan çıkan Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı.

17 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Firari olan Waaled Alsalmo hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, firari sanık Waaled Alsalmo ile hastanedeki tedavisinden sonra sağlığına kavuşan Zekeriye E. katılmadı. Zekeriye E.'nin avukatı, şüpheli ile müvekkilinin eşinin Suriye'ye kaçmış olabileceklerini, müvekkilinin 2 çocuğu ile kaldığını söyledi. Avukat, "Sanığın yakalanmaması müvekkilimin Türk yargısına olan güvenini sarsmaktadır" dedi.

Mahkeme heyeti firari sanık Waaled Alsalmo’nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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